Geschreven door Jelmer Jager 31 jan 2020 om 19:01

Quincy Promes scoorde in de uitwedstrijd tegen PSV. In de periode na het gelijkspel in Eindhoven is er veel gebeurd in Brabant. Er heerst veel onrust. De Ajacied heeft daar geen medelijden mee. “Nee, ik heb geen medelijden met PSV. Maar het is wel duidelijk dat ze nu zoekende zijn.”

“Ze hebben een nieuwe trainer, Bergwijn verloren aan de Spurs en zitten nu in een fase waarin het allemaal niet lekker loopt”, laat Promes weten aan FOX Sports. “Ik heb geen medelijden met PSV, maar ik zie wel dat ze nog zoekende zijn.”

En net als Ten Hag kijkt ook de aanvaller naar Ajax zelf. “Ik kijk gewoon naar onszelf. Wij zijn ook niet in goede doen nog. Van de laatste vijf wedstrijden hebben we er drie verloren, dat is Ajax onwaardig. We willen het zondag omdraaien en het maakt niet uit wie er tegenover ons staat. Ik denk dat we zondag de slechte reeks gaan omdraaien.”