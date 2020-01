Geschreven door Jelmer Jager 31 jan 2020 om 19:01

Dat Quincy Promes en Hakim Ziyech een goede band hebben is geen geheim meer. De twee kunnen het zowel binnen de lijnen als buiten lijnen goed met elkaar vinden. “Hakim en ik kennen elkaar al heel lang. Vanaf de D’tjes eigenlijk al. Toen speelde ik hier bij Ajax en hij bij Heerenveen. Daarna hebben we samen ook vaak bij Nederlandse jeugdteams gezeten. Toen waren we ook al vrienden. Buiten het veld ook”, vertelt Promes in gesprek met FOX Sports.

Timing

Al een paar keer dit seizoen wist de aanvaller uit een schitterende diepe pass van Ziyech te scoren. “Hakim en ik trainen er niet op. We hebben het mondeling besproken een keer. We doen het op gevoel. Het is een kwestie van goed timen en een klik die je met elkaar moet hebben. Je kan dat niet trainen. Ook omdat elke situatie weer anders is. Soms moet hij een bal langer aannemen of bij zich houden, soms juist heel snel geven en dan hebben we ook nog te maken met buitenspel. Dus het draait eigenlijk allemaal alleen maar om timing.”

“Op het moment dat de bal vertrekt, ben ik ook al vertrokken”, vervolgt Promes. “De verdediger moet de bal en mij in de gaten houden. En dan komt de bal ook nog precies waar ik ‘m hebben wil. Dus het is een combinatie van dat en een geweldige pass van Hakim.”