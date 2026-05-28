Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Promovendus presenteert Ajax-talent (18): "We zijn erg blij"

Max
bron: SC Cambuur
Lucas Jetten
Lucas Jetten Foto: © BSR Agency

Lucas Jetten heeft een contract getekend bij SC Cambuur. Het voormalig Ajax-talent tekent voor drie seizoenen bij de club uit Leeuwarden. 

De achttienjarige Jetten loopt uit zijn contract bij Ajax en maakt transfervrij de overstap naar SC Cambuur. "Lucas stond al langere tijd op onze radar. Toen hij daadwerkelijk haalbaar bleek, hebben we meteen werk gemaakt van zijn komst", laat technisch directeur Lars Lambooij weten op de clubsite van SC Cambuur. 

De linksback speelde zestig wedstrijden voor Jong Ajax in de KKD. "Met Lucas halen we een talentvolle speler binnen, die niet voor niets anderhalf jaar geleden werd uitgeroepen tot grootste talent van de jeugdopleiding van Ajax. Hij kan niet alleen goed verdedigen, maar is ook technisch begaafd en comfortabel aan de bal", weet Lambooij. "Dat combineert hij met veel loopvermogen en energie in zijn spel."

Jetten tekent tot medio 2029, met de optie voor nog een seizoen. "We zijn dan ook erg blij dat we hem hebben kunnen overtuigen van de ambities en plannen van onze club."

Gerelateerd:
Johnny de Mol met partner Anouk van Schie

De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"

0
Johan Derksen

Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Lucas Jetten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"

Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"

Promovendus presenteert Ajax-talent (18): "We zijn erg blij"

De Telegraaf komt met ander Míchel-nieuws: "Niks meer niks minder"

Westerman over Ajax: "Dit is natuurlijk een afgang eerste klas"

Waterreus wil Ajacied niet op WK zien: "Bidden dat hij niet fit is"

Datalek bij Ajax leidt tot arrestatie van 35-jarige man uit Buren

'Zorgen om Jordi Cruijff': "Ajax gooit de bemanning overboord"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws