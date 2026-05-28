Promovendus presenteert Ajax-talent (18): "We zijn erg blij"

Lucas Jetten heeft een contract getekend bij SC Cambuur. Het voormalig Ajax-talent tekent voor drie seizoenen bij de club uit Leeuwarden.

De achttienjarige Jetten loopt uit zijn contract bij Ajax en maakt transfervrij de overstap naar SC Cambuur. "Lucas stond al langere tijd op onze radar. Toen hij daadwerkelijk haalbaar bleek, hebben we meteen werk gemaakt van zijn komst", laat technisch directeur Lars Lambooij weten op de clubsite van SC Cambuur.

De linksback speelde zestig wedstrijden voor Jong Ajax in de KKD. "Met Lucas halen we een talentvolle speler binnen, die niet voor niets anderhalf jaar geleden werd uitgeroepen tot grootste talent van de jeugdopleiding van Ajax. Hij kan niet alleen goed verdedigen, maar is ook technisch begaafd en comfortabel aan de bal", weet Lambooij. "Dat combineert hij met veel loopvermogen en energie in zijn spel."