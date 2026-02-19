Meldingen
2026-02-10
Proper kijkt uit naar Ajax-duel: "Niet groter maken dan die is"

Bjorn
bron: Voetbal International
Dirk Proper
Dirk Proper Foto: © BSR Agency

Dirk Proper heeft veel zin in de competitiewedstrijd van NEC bij Ajax van komend weekend. De middenvelder van NEC beseft dat zijn club een belangrijke slag kan slaan in de strijd om de bovenste plekken. 

NEC klom door het gelijke spel tegen Sparta Rotterdam naar de derde plek in de Eredivisie, terwijl Ajax met evenveel punten vierde staat. "We kijken allemaal uit naar Ajax, omdat het gewoon een belangrijke wedstrijd is", stelt Proper bij Voetbal International. "Wij hopen daar te winnen en op drie punten voorsprong te komen."

"Ik denk dat het niet zoveel zin heeft om naar de tegenstander te kijken en de wedstrijd groter te maken dan die is", vervolgt de middenvelder van NEC. "Uiteindelijk moeten wij kijken naar hoe wij spelen, en hoe we hen pijn kunnen gaan doen."

Proper heeft wel een idee hoe NEC Ajax pijn kan doen in de Johan Cruijff ArenA. "Door te kijken naar de beelden van vandaag (dinsdag, red.)", antwoordt hij. "Hoe we er nu niet vaak genoeg door kwamen, bijvoorbeeld. Daar hebben we weer een korte week voor om te kijken."

