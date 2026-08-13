Proper ziet sterk Ajax: "Ze hebben geld van alle kanten gekregen"

Dirk Proper begon deze zomer aan een nieuw hoofdstuk bij SC Heerenveen. Na vijftien jaar bij NEC koos de middenvelder ervoor om de club te verlaten. De overstap kwam grotendeels vanuit hemzelf, omdat hij weer regelmatig wilde spelen.

Na de 1-0 overwinning op FC Twente vertelt Proper tegenover VoetbalPrimeur waarom hij besloot te vertrekken. "Bij mij bekroop wel het gevoel dat ik niet op de eerste rij voor een basisplaats zat (bij NEC, red.). Op een gegeven moment moet je dan gewoon eerlijk zijn naar jezelf en zeggen: het wordt tijd dat ik weer ga spelen."

De middenvelder kijkt ondertussen al vooruit naar de volgende wedstrijd. Heerenveen neemt het volgende week op tegen Ajax. Proper verwacht een zware wedstrijd en is onder de indruk van de selectie van de Amsterdammers. "Ze (Ajax, red.) hebben geld van alle kanten gekregen. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Ze hebben een geweldig team neergezet, dus dat wordt een pittig potje."