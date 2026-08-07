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'PSG geeft niet op: club bereidt nieuw bod op Mika Godts voor'

Amber
bron: De Telegraaf
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Paris Saint-Germain geeft de strijd om Mika Godts nog niet op. De Franse topclub bereidt volgens De Telegraaf een nieuw voorstel voor de aanvaller van Ajax voor, nadat een eerste bod eerder door de Amsterdammers werd afgewezen.

Godts speelde donderdagavond een opvallende rol tijdens de 3-1 overwinning van Ajax op Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. De Belg nam een doelpunt voor zijn rekening, maar miste ook een strafschop. Kort voor het laatste fluitsignaal werd hij door trainer Míchel naar de kant gehaald voor een publiekswissel.

De prestaties van Godts komen op een moment dat zijn toekomst veelvuldig onderwerp van gesprek is. PSG meldde zich al eerder in Amsterdam met een bod van veertig miljoen euro, aangevuld met vijf miljoen euro aan bonussen, maar dat voorstel werd door Ajax van tafel geveegd.

Volgens De Telegraaf is de Champions League-winnaar van plan om opnieuw toe te slaan. Het tweede bod zou naar verluidt tussen de vijftig en 55 miljoen euro bedragen. Daarmee komt PSG dichter in de buurt, maar nog altijd niet bij het bedrag dat Ajax verlangt. De club zou mikken op een transfersom van ongeveer 65 miljoen euro voor de 21-jarige vleugelaanvaller.

Op persoonlijk vlak lijkt Godts al akkoord te zijn met PSG. De Franse club zou een langdurig contract tot medio 2031 of 2032 voor de Belg klaar hebben liggen

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