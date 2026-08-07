'PSG geeft niet op: club bereidt nieuw bod op Mika Godts voor'

Paris Saint-Germain geeft de strijd om Mika Godts nog niet op. De Franse topclub bereidt volgens De Telegraaf een nieuw voorstel voor de aanvaller van Ajax voor, nadat een eerste bod eerder door de Amsterdammers werd afgewezen.

Godts speelde donderdagavond een opvallende rol tijdens de 3-1 overwinning van Ajax op Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. De Belg nam een doelpunt voor zijn rekening, maar miste ook een strafschop. Kort voor het laatste fluitsignaal werd hij door trainer Míchel naar de kant gehaald voor een publiekswissel.

De prestaties van Godts komen op een moment dat zijn toekomst veelvuldig onderwerp van gesprek is. PSG meldde zich al eerder in Amsterdam met een bod van veertig miljoen euro, aangevuld met vijf miljoen euro aan bonussen, maar dat voorstel werd door Ajax van tafel geveegd.