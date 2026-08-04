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'PSG geeft niet op en bereidt verbeterd bod voor op Mika Godts'

Max
bron: Sacha Tavolieri
Mika Godts scoort
Mika Godts scoort Foto: © Pro Shots

Paris Saint-Germain gaat zich spoedig met een nieuw bod melden bij Ajax. De Franse club wil zich graag versterken met Mika Godts. 

Eerder werd bekend dat Ajax het eerste bod van PSG van veertig miljoen euro heeft afgewezen. De Amsterdammers willen niks minder dan de hoofdprijs voor de Belgische vleugelaanvaller. Volgens Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri is PSG niet van plan om het bij het eerste bod te houden.

De club bereidt een verbeterd bod voor om Godts naar Parijs te halen. Tavolieri meldt dat Ajax inzet op een vast bedrag van vijftig miljoen euro en een totaalpakket van richting de 65 miljoen euro. De international van België is al akkoord met Paris Saint-Germain en 'zet druk om een deal te sluiten'. 

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