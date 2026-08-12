'PSG mikt op snelle Godts-deal', Belg traint gewoon mee bij Ajax
Paris Saint-Germain hoopt de transfer van Mika Godts nog deze week af te ronden. Volgens L'Équipe willen de Fransen snel doorpakken voor de 21-jarige Belg. Godts staat woensdagmiddag ondertussen 'gewoon' op het trainingsveld bij Ajax, in aanloop naar de return tegen Shelbourne FC.
Fabrizio Romano meldde dinsdagochtend al dat PSG zich na de Super Cup-wedstrijd tegen Aston Villa opnieuw bij Ajax wil melden. Dat duel wordt woensdagavond gespeeld. De Franse topclub bracht tot dusver één officieel bod uit op Godts.
Technisch directeur Luis Campos bood eerder veertig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen. Ajax ging daar niet serieus op in. Jordi Cruijff zou pas bereid zijn verder te onderhandelen wanneer PSG met een bod komt dat dichter in de buurt ligt van de Amsterdamse vraagprijs.
Godts heeft persoonlijk al weken een akkoord met PSG. Inmiddels is ook Jorge Mendes betrokken bij de gesprekken. De bekende zaakwaarnemer bood zijn diensten enkele maanden geleden aan bij Ajax en werkt volgens de berichtgeving op no-cure-no-pay-basis. Hij krijgt alleen betaald door de Amsterdammers wanneer hij erin slaagt de gewenste transfersom op tafel te krijgen.
Ajax zou mikken op een bedrag tussen de zestig en 65 miljoen euro voor Godts.
Ondanks de steeds concretere transferontwikkelingen bereidt de Belg zich voorlopig gewoon voor op de Europese wedstrijd van Ajax. Woensdagmiddag traint hij mee met de selectie richting de return tegen Shelbourne FC.
Afgelopen zondag was Godts aanvankelijk basisspeler tegen PEC Zwolle, maar vanwege fysieke klachten werd kort voor de wedstrijd besloten hem niet vanaf de aftrap te laten beginnen. In de tweede helft kwam hij alsnog binnen de lijnen.
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