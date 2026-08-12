'PSG mikt op snelle Godts-deal', Belg traint gewoon mee bij Ajax

Paris Saint-Germain hoopt de transfer van Mika Godts nog deze week af te ronden. Volgens L'Équipe willen de Fransen snel doorpakken voor de 21-jarige Belg. Godts staat woensdagmiddag ondertussen 'gewoon' op het trainingsveld bij Ajax, in aanloop naar de return tegen Shelbourne FC.

Fabrizio Romano meldde dinsdagochtend al dat PSG zich na de Super Cup-wedstrijd tegen Aston Villa opnieuw bij Ajax wil melden. Dat duel wordt woensdagavond gespeeld. De Franse topclub bracht tot dusver één officieel bod uit op Godts.

Technisch directeur Luis Campos bood eerder veertig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen. Ajax ging daar niet serieus op in. Jordi Cruijff zou pas bereid zijn verder te onderhandelen wanneer PSG met een bod komt dat dichter in de buurt ligt van de Amsterdamse vraagprijs.