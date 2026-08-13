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'PSG verhoogt bod op Godts; Ajax akkoord met 55 tot 58 miljoen'

Joram
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Paris Saint-Germain heeft het bod op Mika Godts verhoogd. De Franse topclub wil inmiddels ruim vijftig miljoen euro betalen voor de 21-jarige buitenspeler van Ajax, inclusief relatief eenvoudig te behalen bonussen. Dat meldt De Telegraaf donderdagavond.

Volgens bronnen rond PSG heeft de club Ajax telefonisch op de hoogte gebracht van het verhoogde voorstel. Het bod moet echter nog officieel per e-mail worden ingediend. Daarmee lijkt een akkoord steeds dichterbij te komen. Eerder verlangde Jordi Cruijff namens Ajax een bedrag van rond de zestig miljoen euro. 

Een eerder totaalpakket van 45 miljoen euro, bestaande uit veertig miljoen euro vast en vijf miljoen euro aan bonussen, werd nog afgewezen. Nu lijkt Ajax bereid om bij een totaalbedrag van ongeveer 55 tot 58 miljoen euro mee te werken aan een transfer van Godts.

Volgens bronnen rond PSG wordt een transfersom van 55 tot 58 miljoen euro, inclusief bonussen, door alle betrokken partijen als realistisch beschouwd. Daarmee lijkt dat bedrag voldoende om Ajax te overtuigen van een vertrek van de talentvolle buitenspeler.

Godts is ondertussen met Ajax meegereisd naar Ierland voor het Conference League-duel met Shelbourne FC. De aanvaller heeft op hoofdlijnen al een akkoord met PSG over een contract tot de zomer van 2031 of 2032.

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