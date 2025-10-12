14 minuten met
Oud-Ajacied blikt terug: "Ik was totaal geen Ajax-jongen"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

PSV-aankoop zag Ajax vanuit Spanje titel verspelen: "Ongelofelijk"

Noah
bron: PSV
Ajax verspeelde in de laatste minuten de titel uit bij FC Groningen
Ajax verspeelde in de laatste minuten de titel uit bij FC Groningen Foto: © Pro Shots

Yarek Gasiorowski is sinds dit seizoen PSV'er, hij kwam over van het Spaanse Valencia CF. In de online PSV-serie Hier in het Zuiden vertelt hij hoe de transfer tot stand kwam en hoe hij de titelstrijd van afgelopen seizoen volgde.

De Spaanse Pool wekte in de winter al de interesse van PSV en in de zomer ook van Feyenoord. Daardoor volgde hij de titelstrijd in de Eredivisie sindsdien op de voet. Zo weet hij ook alles van de krankzinnige titelstrijd van afgelopen seizoen. 

"In januari stonden ze nog tweede met een flinke achterstand op Ajax. Dat ze dat nog goed hebben gemaakt...ongelofelijk." Gasiorowski had geen twijfel om naar Eindhoven te vertrekken. "Het is een topteam, ze spelen Champions League. Ze hebben de competitie nog weten te winnen." 

In een aantal uren veranderde alles voor de jonge centrale verdediger, die in de nog trefzeker was tegen Ajax. "Het ging allemaal zo snel. Gisteren trainde ik nog gewoon met het team(Valencia) en ineens om twaalf uur zeiden ze "het is rond", en om half acht vlogen we."

Gerelateerd:
Alex Kroes en Marijn Beuker

Kroes investeert €63 miljoen: "Noodscenario's voorlopig in de la"

0
Rafael van der Vaart bij Sterren op het Doek

Van der Vaart spijkerhard voor Ajacied: "Het is zijn eigen schuld"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd