PSV-aankoop zag Ajax vanuit Spanje titel verspelen: "Ongelofelijk"

Yarek Gasiorowski is sinds dit seizoen PSV'er, hij kwam over van het Spaanse Valencia CF. In de online PSV-serie Hier in het Zuiden vertelt hij hoe de transfer tot stand kwam en hoe hij de titelstrijd van afgelopen seizoen volgde.

De Spaanse Pool wekte in de winter al de interesse van PSV en in de zomer ook van Feyenoord. Daardoor volgde hij de titelstrijd in de Eredivisie sindsdien op de voet. Zo weet hij ook alles van de krankzinnige titelstrijd van afgelopen seizoen.

"In januari stonden ze nog tweede met een flinke achterstand op Ajax. Dat ze dat nog goed hebben gemaakt...ongelofelijk." Gasiorowski had geen twijfel om naar Eindhoven te vertrekken. "Het is een topteam, ze spelen Champions League. Ze hebben de competitie nog weten te winnen."

In een aantal uren veranderde alles voor de jonge centrale verdediger, die in de nog trefzeker was tegen Ajax. "Het ging allemaal zo snel. Gisteren trainde ik nog gewoon met het team(Valencia) en ineens om twaalf uur zeiden ze "het is rond", en om half acht vlogen we."