'PSV akkoord over transfer Lang, die voor vijf jaar kan tekenen'

PSV en Napoli hebben overeenstemming bereikt over een transfer van Noa Lang, zo meldt de NOS . De aanvaller kan bij de Italiaanse landskampioen een contract voor vijf jaar ondertekenen. Over de exacte transfersom is nog niets bekendgemaakt.

Volgens de NOS is het vrijwel zeker dat Lang PSV binnenkort verruilt voor een avontuur in Napels. "De kans is groot dat Noa Lang PSV een dezer dagen verruilt voor Napoli. Zowel de speler als de club heeft een akkoord bereikt met de Italiaanse landskampioen", zo wordt er geschreven. Lang zou in Italië een jaarsalaris van naar verluidt 2,5 miljoen euro kunnen opstrijken.

Napoli heeft al langer belangstelling voor de buitenspeler. Afgelopen winter werd er al een poging ondernomen om Lang los te weken bij PSV, maar de Eindhovenaren wilden toen niet meewerken. In de strijd om het kampioenschap achtte de club zijn aanwezigheid onmisbaar. Lang liet destijds duidelijk blijken teleurgesteld te zijn over het afketsen van de deal.

Deze zomer ligt dat anders. PSV staat nu wél open voor een vertrek van de 25-jarige aanvaller, weet de NOS. "Het is nu anders. Als Lang bij Napoli tekent, zal dat op korte termijn gebeuren", zo klinkt het.