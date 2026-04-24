'PSV, AZ, FC Twente en FC Utrecht azen op voormalig Ajax-talent'

Cedric Hatenboer heeft zich bij Telstar in de tweede seizoenshelft flink in de kijker gespeeld bij meerdere clubs uit het linkerrijtje van de Eredivisie. Bij Anderlecht lijkt de middenvelder (21), die al in de jeugdopleidingen bij Ajax en Feyenoord speelde, bij zijn terugkeer echter niet op veel speeltijd te hoeven rekenen.

De huurling van Telstar staat volgens De Telegraaf nadrukkelijk in de belangstelling van SC Heerenveen, FC Twente en Sparta. Ook clubs als PSV, AZ en FC Utrecht zouden de verrichtingen van Hatenboer nauwlettend volgen. FC Utrecht krijgt bovendien binnenkort te maken met Correia, die nu bij Telstar de trainer is van Hatenboer. Opvallend genoeg staan Ajax en Feyenoord niet in het lijstje met geïnteresseerde clubs.

Hatenboer werd anderhalf jaar geleden door Anderlecht voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Excelsior. In Brussel kwam hij vervolgens weinig aan spelen toe, waarna hij werd verhuurd aan Telstar. Zijn contract bij Anderlecht loopt nog tot de zomer van 2029. Telstar heeft bij de huurdeal een koopoptie bedongen voor de middenvelder, al is niet bekend welk bedrag daarmee gemoeid is.