'PSV, AZ, FC Twente en FC Utrecht azen op voormalig Ajax-talent'
Cedric Hatenboer heeft zich bij Telstar in de tweede seizoenshelft flink in de kijker gespeeld bij meerdere clubs uit het linkerrijtje van de Eredivisie. Bij Anderlecht lijkt de middenvelder (21), die al in de jeugdopleidingen bij Ajax en Feyenoord speelde, bij zijn terugkeer echter niet op veel speeltijd te hoeven rekenen.
De huurling van Telstar staat volgens De Telegraaf nadrukkelijk in de belangstelling van SC Heerenveen, FC Twente en Sparta. Ook clubs als PSV, AZ en FC Utrecht zouden de verrichtingen van Hatenboer nauwlettend volgen. FC Utrecht krijgt bovendien binnenkort te maken met Correia, die nu bij Telstar de trainer is van Hatenboer. Opvallend genoeg staan Ajax en Feyenoord niet in het lijstje met geïnteresseerde clubs.
Hatenboer werd anderhalf jaar geleden door Anderlecht voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Excelsior. In Brussel kwam hij vervolgens weinig aan spelen toe, waarna hij werd verhuurd aan Telstar. Zijn contract bij Anderlecht loopt nog tot de zomer van 2029. Telstar heeft bij de huurdeal een koopoptie bedongen voor de middenvelder, al is niet bekend welk bedrag daarmee gemoeid is.
'Twee Nederlandse clubs melden zich voor Ajax-doelwit Mats Rots'
'Cruijff ziet zes potentiële Ajax-versterkingen bij FC Barcelona'
Blokzijl ook naar Ajax? "Hij heeft er nog een mooie rek inzitten"
Eijkelkamp bekritiseert Ajax: "Dat is eigenlijk heel triest"
Weghorst krijgt voorkeur boven Dolberg: "De belangrijkste pijler"
Spaan wil wijziging in opstelling Ajax: "Dat zie je bijna nooit"
'Datum Barcelona-Ajax lekt uit; probleem dreigt voor Amsterdammers'
PSV moet Ivan Perisic missen tijdens uitwedstrijd tegen Ajax
Lasse Schöne openhartig: "Dat heeft mentaal veel energie gekost"
'Ajax slaat slag en weet twee spelers langer aan zich te binden''
'PSV mogelijk zonder sterspeler in Johan Cruijff Arena tegen Ajax'
Fabrizio Romano: 'Ajax serieus geïnteresseerd in Real-middenvelder'
"Mij is verteld dat Jordi Cruijff hem het liefst als trainer wil"
'Volgende Europese topclub mengt zich in strijd om Mika Godts'
Dest niet onder de indruk van KNVB: "Toen nam ik ze niet serieus"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Daar is de leiding van overtuigd"
Tomiyasu verklapt favoriete positie: "Bij Japan sta ik daar ook"
Cesc Fabregas oogst lof: "Como is op dit moment beter dan Ajax"
Urby Emanuelson helpt verdediger van Ajax: "Ik ben nog te lief"
Rob Jansen tipte Ajax: "Ik heb gezegd dat ze hem moesten volgen"
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'Ajax oefent tegen FC Barcelona': "Vergevorderde onderhandelingen"
Jan Wouters: "Die wilde liever een moord plegen dan verliezen"
Leon ten Voorde meent: "Hij is al niet meer te betalen voor Ajax"
Ajax moet vrezen voor Feyenoord: "Anderhalf miljoen euro schade"
ArenA-directeur Tanja Dik onder vuur: "Ze is er wel de baas"
'Weghorst kon naar Europese top, Cruijff blokkeerde transfer'
Henk Spaan prijst Ajacied: "Ik heb helemaal geen klachten meer"
Van der Doelen gecharmeerd van Ajacied: "Is dat niet iets voor PSV?"