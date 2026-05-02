PSV baalt na 'gestolen' punt van Ajax: "Ik ben er doodziek van"

Guus Til baalt verschrikkelijk na het gelijk spelen van PSV met Ajax in de topper van zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA. de middenvelder annex aanvaller van de Eindhovenaren vindt dat zijn ploeg het duel niet meer uit handen had mogen geven.

"Ik ben er doodziek van. Omdat het gewoon een wedstrijd op zich is. Als je hem dan in de 92ste minuut weggeeft, is dat gewoon kut", zegt Til tegenover ESPN. PSV leek namelijk niet moegestreden. "Dat gaat ook om mentaliteit. Als het één keertje is, kun je gewoon gas geven naar mijn mening."

Til kon zijn emoties moeilijk verkroppen na het gelijke spel. "Wij hadden op het einde het meeste over en verdienden te winnen", oordeel hij. "Zo voelde het voor mij in de wedstrijd. Wij maken bijna de 1-3 en dan krijg je in die counter de 2-2 om de oren. Dat is ook best dom."