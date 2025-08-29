AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'PSV bedingt koopoptie van miljoenen en keurt Salah-Eddine snel'

Stefan
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

Anass Salah-Eddine is hard op weg naar PSV. De voormalig Ajacied wordt normaliter zaterdag gekeurd en maakt op huurbasis de overstap naar de Eindhovense landskampioen.

Volgens Fabrizio Romano heeft PSV daarnaast een optie tot koop bedongen van zo'n 8 miljoen euro. De Italiaanse transferjournalist maakt ook melding van de keuring van morgen en geeft aan dat PSV weinig concurrentie had van Torino. "Torino heeft nooit echt een kans gemaakt, aangezien de vleugelverdediger in de Champions League wil spelen.

Daarmee blijft het verblijf van Salah-Eddine bij AS Roma voorlopig beperkt tot een half seizoen. Afgelopen winter werd hij door FC Twente verkocht aan de Romeinse ploeg, maar nu keert hij dus alweer terug in de Eredivisie. Bij PSV zal hij voorlopig de vervanger worden van Mauro Júnior, die geblesseerd raakte tegen FC Twente.

