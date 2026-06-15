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Ajax historie & oud-spelers

'PSV bereikt geen akkoord met ex-Ajacied en ziet koopoptie verlopen'

Amber
bron: Fabrizio Romano
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

Anass Salah-Eddine keert niet terug bij PSV. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is definitief duidelijk geworden dat de Eindhovenaren de koopoptie in het huurcontract van de linksback niet zullen lichten. Een akkoord met de speler en zijn entourage is uitgebleven, terwijl de afgesproken optie maandag afloopt.

Daarmee komt er een einde aan de hoop van PSV om de Marokkaanse international langer aan de club te binden. De landskampioen huurde Salah-Eddine afgelopen seizoen van AS Roma en beschikte over een koopmogelijkheid ter waarde van acht miljoen euro. Die constructie bood echter geen garantie op een definitieve transfer, aangezien ook overeenstemming met de speler noodzakelijk was.

De afgelopen weken werd al duidelijk dat een langer verblijf in Eindhoven steeds minder waarschijnlijk werd. Salah-Eddine zou zijn kansen bij AS Roma willen afwachten, waardoor een definitieve overstap naar PSV uiteindelijk van de baan is.

Ondertussen lijkt er geen gebrek aan belangstelling voor de verdediger. Volgens Romano volgen meerdere clubs de situatie van de linkspoot nauwlettend en staan er 'veel' geïnteresseerde partijen klaar om toe te slaan. Welke clubs dat precies zijn, is niet bekendgemaakt.

Ook de positie van Roma blijft vooralsnog onduidelijk. De Italiaanse club investeerde begin 2025 nog 8,5 miljoen euro om Salah-Eddine over te nemen van FC Twente en heeft hem bovendien nog twee jaar onder contract staan.

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