'PSV bereikt geen akkoord met ex-Ajacied en ziet koopoptie verlopen'

Anass Salah-Eddine keert niet terug bij PSV. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is definitief duidelijk geworden dat de Eindhovenaren de koopoptie in het huurcontract van de linksback niet zullen lichten. Een akkoord met de speler en zijn entourage is uitgebleven, terwijl de afgesproken optie maandag afloopt.

Daarmee komt er een einde aan de hoop van PSV om de Marokkaanse international langer aan de club te binden. De landskampioen huurde Salah-Eddine afgelopen seizoen van AS Roma en beschikte over een koopmogelijkheid ter waarde van acht miljoen euro. Die constructie bood echter geen garantie op een definitieve transfer, aangezien ook overeenstemming met de speler noodzakelijk was.

De afgelopen weken werd al duidelijk dat een langer verblijf in Eindhoven steeds minder waarschijnlijk werd. Salah-Eddine zou zijn kansen bij AS Roma willen afwachten, waardoor een definitieve overstap naar PSV uiteindelijk van de baan is.