PSV bevestigt interesse van Ajax: "Wilde met Stewart praten"

Dit weekend kwam naar buiten dat de naam van Earnest Stewart was gevallen bij Ajax. Algemeen directeur Marcel Brands van PSV bevestigt dat Stewart inderdaad gepolst is voor de functie van technisch directeur bij de Amsterdamse club.

"Ja, dat heeft hij mij ook verteld", bevestigt Brands zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Marijn Beuker (directeur voetbal van Ajax) wilde een gesprekje met hem over het vak. Uiteindelijk vroeg hij of hij het nog naar zijn zin had bij PSV. Daar antwoordde Earnie vrij duidelijk op."

Beuker stelde enkele opvallende vragen aan Stewart. "Er zaten ook wel vragen in of hij het naar zijn zin had bij PSV", vervolgt Brands, die vervolgens gevraagd wordt of hij het 'raar' vindt dat Ajax Stewart benaderd heeft. "We hebben goede mensen in dienst", zegt hij met een lach. "Wij zijn heel blij met Earnie. Daar zijn we ook open, eerlijk en straight in."

Henk Timmer, oud-keeper van onder meer Ajax, Feyenoord en Oranje, snapt wel dat Ajax contact heeft opgenomen met Stewart. "Zij (PSV) hebben het fantastisch voor elkaar, met dat directieteam. Dat is een voorbeeld van hoe iedereen het wil hebben in Nederland", klinkt hij aan tafel.