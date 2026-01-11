Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

PSV bevestigt interesse van Ajax: "Wilde met Stewart praten"

Sara
bron: Goedemorgen Eredivisie
Peter Bosz en Earnest Stewart
Peter Bosz en Earnest Stewart Foto: © BSR Agency

Dit weekend kwam naar buiten dat de naam van Earnest Stewart was gevallen bij Ajax. Algemeen directeur Marcel Brands van PSV bevestigt dat Stewart inderdaad gepolst is voor de functie van technisch directeur bij de Amsterdamse club.

"Ja, dat heeft hij mij ook verteld", bevestigt Brands zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Marijn Beuker (directeur voetbal van Ajax) wilde een gesprekje met hem over het vak. Uiteindelijk vroeg hij of hij het nog naar zijn zin had bij PSV. Daar antwoordde Earnie vrij duidelijk op." 

Beuker stelde enkele opvallende vragen aan Stewart. "Er zaten ook wel vragen in of hij het naar zijn zin had bij PSV", vervolgt Brands, die vervolgens gevraagd wordt of hij het 'raar' vindt dat Ajax Stewart benaderd heeft. "We hebben goede mensen in dienst", zegt hij met een lach. "Wij zijn heel blij met Earnie. Daar zijn we ook open, eerlijk en straight in."

Henk Timmer, oud-keeper van onder meer Ajax, Feyenoord en Oranje, snapt wel dat Ajax contact heeft opgenomen met Stewart. "Zij (PSV) hebben het fantastisch voor elkaar, met dat directieteam. Dat is een voorbeeld van hoe iedereen het wil hebben in Nederland", klinkt hij aan tafel. 

Gerelateerd:
Matthijs de Ligt wijst

De Ligt gewaarschuwd: "Wordt moeilijk om zijn plek in te nemen"

0
Het bestuur van Ajax met in het midden Alex Kroes

Ajax lijdt grootste transferverlies: "Klap kwam extra hard aan"

0
Lees meer:
Ajax Ajax transfers & geruchten Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd