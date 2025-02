"PSV blijft het aan zijn stand verplicht om kampioen te worden"

"Het door blessures gehavende PSV beleefde lastige weken in de competitie, verloor in Turijn van Juventus en speelde een moeilijke eerste helft in Eindhoven", blikt hij terug in zijn column op de website van de Telegraaf. "Na rust hervond de ploeg van Peter Bosz zich en werd Juve kansloos gelaten. Misschien dat dit resultaat zorgt voor de noodzakelijke scherpte in de afsluitende maanden van de competitie bij PSV", aldus Kieft.

"Want reken maar dat ze hem knepen in Eindhoven, of nog steeds knijpen na het verspelen van zes punten voorsprong op Ajax in de Eredivisie. PSV blijft het toch aan zijn stand verplicht om opnieuw kampioen van Nederland te worden", vervolgt de voormalig profvoetballer, die onder de indruk was van de prestaties van de Nederlandse topclubs. Alleen FC Twente werd uitgeschakeld in de strijd om de Europa League door Bodø/Glimt.

AZ, Ajax, Feyenoord en PSV hadden wel succes. "Het was bij de traditionele top-3 tegen AC Milan, Juventus en Union Sint-Gillis een dubbeltje op zijn kant en ze hadden alle drie zomaar uitgeschakeld kunnen worden voor een plaats bij de laatste zestien", beseft hij. "Heel knap was vooral het overleven van PSV tegen Juventus. Omdat die Italiaanse club beduidend hoger moet worden aangeschreven dan AC Milan. Weliswaar beschikken ze in Milaan over veel individuele kwaliteiten, als team is het los zand. Terwijl Ajax’ Belgische tegenstander Union een matige ploeg is", besluit Kieft realistisch.