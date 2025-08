"Ik denk echt dat het een heel close call gaat worden. Ajax, Feyenoord en PSV gaan héél dicht bij elkaar eindigen. Maar dan denk ik toch PSV", vertelt hij in een video van ESPN. "En de topscorer... dat wordt denk ik toch een strijd tussen Sem Steijn en Ricardo Pepi. En ik denk dat Pepi er héél veel gaat maken. Dus ik zeg Pepi. Hij is snel, technisch, maakt heel beheerst af... Dat is voor mij de one to watch."

Kraay verwacht in Europa overigens juist veel van Ajax. "Als er nog een paar spelers bijkomen... Dan hebben we allemaal wat. PSV de titel, Feyenoord de beker en Ajax het verst in Europa", voorspelt hij. Kees Smit gaat de 'grootste verrassing van het seizoen' worden. "Daar moet ik gelijk aan denken. Maar iedereen ziet hem nu. Ik zag hem bij Jong AZ en ik vind hem zo leuk brutaal aan de bal. Als hij ook nog doelpunten gaat maken... Ik ben groot Keessie-fan, haha."