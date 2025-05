'PSV denkt aan oud-Ajacied als mogelijke vervanger van Ledezma'

De kans dat Richard Ledezma komende zomer vertrekt bij PSV is volgens het Eindhovens Dagblad 'levensgroot'. De Amerikaanse middenvelder beschikt over een aflopend contract en lijkt transfervrij te vertrekken. Vanuit Mexico is er concrete interesse: Club América meldde zich al eerder, maar het is Chivas dat momenteel met een financieel aantrekkelijker voorstel komt.

Hoewel Ledezma dit seizoen nog in 36 officiële wedstrijden in actie kwam voor PSV, lijkt een langer verblijf uitgesloten. In tegenstelling tot Ledezma verlengde Mauro Junior wél zijn contract, wat de spoeling op de vleugelposities dun maakt. Met Tyrell Malacia en Rick Karsdorp die respectievelijk vertrekken en geen nieuw contract krijgen, en de winterse uittocht van Matteo Dams en Fredrik Oppegaard, is aanvulling op de backposities noodzakelijk.

PSV heeft inmiddels twee potentiële versterkingen in het vizier: Georgios Vagiannidis van Panathinaikos en Kenny Tete van Fulham. Vooral Tete staat al langer op de radar van technisch directeur Earnest Stewart, maar zijn hoge salaris kan een obstakel vormen. Vagiannidis is ook geen onbekende naam in Nederland; hij werd eerder genoemd bij Ajax. De komende transferperiode belooft daarmee belangrijk te worden voor de Eindhovense defensie.