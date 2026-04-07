2026-03-25
Maher Carrizo
PSV-fan Frank Lammers rijdt langs stadion Ajax: "Blijven trainen"
PSV-fan Frank Lammers rijdt langs stadion Ajax: "Blijven trainen"

Frank Lammers in het Philips Stadion
Frank Lammers in het Philips Stadion Foto: © Orange Pictures

PSV kroonde zich zondagmiddag tot landskampioen van Nederland. Het is de derde titel op een rij voor de Eindhovense club, die de Nederlandse Eredivisie dit seizoen volledig domineerde. En dat weet Frank Lammers natuurlijk ook.

De PSV-supporter deelt op Instagram een video, waarin te zien is hoe hij langs de Johan Cruijff Arena rijdt. Lammers kan een geintje dan ook niet laten. Hij kijkt vanuit de auto naar het stadion van Ajax en roept: "Hé, jongens. Blijven trainen!" Vervolgens klinkt het clublied van PSV hard door de auto van Lammers: "Voor Rood-Wit Gezongen..."

Bij de post schrijft Lammers: "Op naar Eindhoven", wat dus hoogstwaarschijnlijk wel betekent dat hij bij de huldiging van PSV aanwezig zal zijn. Deze zal in het Philips Stadion beginnen, waar de selectie on 14:30 uur ongeveer de schaal in ontvangst zal nemen. Om 15:00 uur zal het eerste de platte kar opgaan en de ronde door Eindhoven beginnen, om op het grote podium bij het Stadhuisplein te eindigen.

Gerelateerd:
Mario Been

Mario Been roemt talent van Ajax: "Een uitstekende verdediger"

Martin van den Kerkhof

KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Heracles - Ajax

0
Sherida Spitse

Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

0
Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

0
Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

0
Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

0
