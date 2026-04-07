PSV-fan Frank Lammers rijdt langs stadion Ajax: "Blijven trainen"

PSV kroonde zich zondagmiddag tot landskampioen van Nederland. Het is de derde titel op een rij voor de Eindhovense club, die de Nederlandse Eredivisie dit seizoen volledig domineerde. En dat weet Frank Lammers natuurlijk ook.

De PSV-supporter deelt op Instagram een video, waarin te zien is hoe hij langs de Johan Cruijff Arena rijdt. Lammers kan een geintje dan ook niet laten. Hij kijkt vanuit de auto naar het stadion van Ajax en roept: "Hé, jongens. Blijven trainen!" Vervolgens klinkt het clublied van PSV hard door de auto van Lammers: "Voor Rood-Wit Gezongen..."

Bij de post schrijft Lammers: "Op naar Eindhoven", wat dus hoogstwaarschijnlijk wel betekent dat hij bij de huldiging van PSV aanwezig zal zijn. Deze zal in het Philips Stadion beginnen, waar de selectie on 14:30 uur ongeveer de schaal in ontvangst zal nemen. Om 15:00 uur zal het eerste de platte kar opgaan en de ronde door Eindhoven beginnen, om op het grote podium bij het Stadhuisplein te eindigen.