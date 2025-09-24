Kick-off
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

PSV-fan ziet Ziyech wel zitten: "Blij dat hij niet naar Ajax ging"

Stefan
Hakim Ziyech namens Galatasaray
Hakim Ziyech namens Galatasaray Foto: © Pro Shots

Ruben van Bommel viel tijdens de topper PSV-Ajax uit met een zware knieblessure. De vleugelaanvaller mist hoogstwaarschijnlijk het restant van het seizoen, waardoor PSV wellicht de transfermarkt opgaat. De naam van oud-Ajacied Hakim Ziyech werd al snel genoemd.

"Hakim Ziyech? Vanaf rechts zou dat wel lekker zijn", zegt Tommie van der Leegte in De Rood Wit Podcast. "Ik zou het altijd doen", reageert Pascal van der Voort. "Weet je, dat is toch een speler... Als die naar Amsterdam was gegaan deze zomer, dan hadden we het allemaal een versterking gevonden. Ik was ook blij dat hij niet naar Ajax ging."

"Dus op basis daarvan moet je in alle eerlijkheid zeggen dat het voor de Eredivisie gewoon een goede speler is", aldus de PSV-supporter. Dat Ziyech eventueel niet in de Champions League in actie kan komen, dat maakt hem niet veel uit. "Uiteindelijk wil je kampioen worden, of in ieder geval bij de eerste twee eindigen. Dus mijn eerste reactie is: doen!"

"Met Ziyech krijg je zóveel mogelijkheden terug. Die kan aan de rechterkant spelen, aan de linkerkant spelen, maar ook 'op tien", vervolgt Van der Leegte. Van der Voort deelt de mening van zijn tafelgenoot. "Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk dat we Earnest Stewart moeten inschakelen en het gelijk aftikken. Als deze optie zichzelf aanbiedt, dan moet je het altijd doen."

Gerelateerd:
Erik ten Hag

Ten Hag een goede trainer? "Hij is daar een perfect voorbeeld van"

0
René van der Gijp

René van der Gijp is oud-Ajacied helemaal zat: "Aparte vogel"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Hakim Ziyech Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 FC Groningen 6 3 12
5 AZ 5 5 11
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd