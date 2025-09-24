PSV-fan ziet Ziyech wel zitten: "Blij dat hij niet naar Ajax ging"

Ruben van Bommel viel tijdens de topper PSV-Ajax uit met een zware knieblessure. De vleugelaanvaller mist hoogstwaarschijnlijk het restant van het seizoen, waardoor PSV wellicht de transfermarkt opgaat. De naam van oud-Ajacied Hakim Ziyech werd al snel genoemd.

"Hakim Ziyech? Vanaf rechts zou dat wel lekker zijn", zegt Tommie van der Leegte in De Rood Wit Podcast. "Ik zou het altijd doen", reageert Pascal van der Voort. "Weet je, dat is toch een speler... Als die naar Amsterdam was gegaan deze zomer, dan hadden we het allemaal een versterking gevonden. Ik was ook blij dat hij niet naar Ajax ging."

"Dus op basis daarvan moet je in alle eerlijkheid zeggen dat het voor de Eredivisie gewoon een goede speler is", aldus de PSV-supporter. Dat Ziyech eventueel niet in de Champions League in actie kan komen, dat maakt hem niet veel uit. "Uiteindelijk wil je kampioen worden, of in ieder geval bij de eerste twee eindigen. Dus mijn eerste reactie is: doen!"

"Met Ziyech krijg je zóveel mogelijkheden terug. Die kan aan de rechterkant spelen, aan de linkerkant spelen, maar ook 'op tien", vervolgt Van der Leegte. Van der Voort deelt de mening van zijn tafelgenoot. "Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk dat we Earnest Stewart moeten inschakelen en het gelijk aftikken. Als deze optie zichzelf aanbiedt, dan moet je het altijd doen."