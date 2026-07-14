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Ajax transfergeruchten en nieuws

PSV-fans nerveus door Ajax? "Je ziet concurrent overal spelers halen"

Stefan
Rik Elfrink op De Herdgang
Rik Elfrink op De Herdgang Foto: © Pro Shots

PSV wist zich deze transferwindow te versterken met Sven Mijnans, maar daarnaast is het rustig in Eindhoven. Hoe anders is het in Amsterdam, waar het juist gonst van de transfergeruchten. Rik Elfrink begrijpt dat het de supporters van PSV onrustig maakt, maar geeft te kennen dat er bepaald nog geen reden tot paniek is.

"Ik snap het wel. Als je supporter van een club bent en je ziet je concurrent overal spelers halen, of je ziet overal berichten opduiken", begint Elfrink in de podcast Heet van de Herdgang van het Eindhovens Dagblad. "Wat er van uitkomt, dat moet je natuurlijk altijd nog afwachten. Ter Stegen is nog niet rond, maar er komt wel een nieuwe spits voor 19 miljoen."

"Ik snap dat mensen daar onrustig van worden, maar aan de andere kant is PSV drie keer op rij kampioen geworden en heeft drie keer op een rij bewezen dat er aan het einde van de transferperiode een goede selectie staat", gaat de clubwatcher verder. "Dat je daar niet altijd op wil wachten en online dingen de wereld in wil slingeren, lekker doen."

"Maar mensen kunnen ook vertrouwen hebben. PSV is wel met grote namen bezig. Ze willen óf kwaliteit, óf niet. Dat is de afgelopen jaren al het geval. En het duurt ook nog lang voordat de markt sluit, nog meer dan zeven weken", aldus Elfrink. 

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