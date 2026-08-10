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"PSV, Feyenoord en Ajax nú in de juiste volgorde zetten is gekkenwerk"

Joram
Ajax-fans met een sfeeractie in het uitvak
Ajax-fans met een sfeeractie in het uitvak Foto: © Pro Shots

Hugo Borst waagt zich nog niet aan een voorspelling van de uiteindelijke top van de Eredivisie. Volgens de columnist is het op dit moment onmogelijk om te zeggen hoe de strijd tussen PSV, Feyenoord en Ajax er aan het einde van het seizoen uitziet. Daarvoor kan er de komende weken nog te veel gebeuren op de transfermarkt.

"PSV, Feyenoord en Ajax nú in de juiste volgorde zetten, dus weten hoe het in mei 2027 afloopt, is gekkenwerk", zo schrijft Borst in het Algemeen Dagblad. "Toch wordt het doorlopend gevraagd. Voor het weekblad Voetbal International vulde ik vorige week de nummer 1 tot en met 18 in de eindstand in. Terwijl er nog een maand lang voetballers worden gekocht en verkocht."

Borst kijkt vervolgens terug op de Rotterdamse derby tussen Sparta en Feyenoord. "Mijn voorspelling van Sparta - Feyenoord, 0-3, had al bij rust bereikt kunnen zijn. Onder leiding van een sublieme Zechiël verzuimt Feyenoord uit te lopen. Sparta is achterin goed, maar op het middenveld en voorin machteloos, hopeloos. Santos uitgezonderd. Die jongen, tovert, versnelt, verrast maar hij is niet beslissend."

Sparta kwam pas in de slotfase echt naar voren. "Een kwartier voor tijd begint Sparta pas aan te vallen. Zo willen we het zien, trainer. We worden toch wel twaalfde, dus vermaak ons met mannelijk, aanvallend, vurig, aanstekelijk voetbal. We willen anderhalf uur de dagelijkse beslommeringen vergeten."

Feyenoord kreeg het in de laatste minuten nog lastig. "Feyenoord rotzooit aan het einde van de derby maar wat aan, tot ergernis van Ben Wijnstekers achter me. Hij schrikt zich de laatste minuten drie keer een hoedje. Wat PSV overkomt, onnodig gelijkspelen, blijft Feyenoord bespaard. Het is en blijft 0-1. Ik zeg: Gefeliciteerd Ben. Zo worden jullie kampioen", aldus Borst.

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