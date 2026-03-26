'PSV gaat spoedig miljoenen neertellen voor oud-speler van Ajax'

PSV lijkt definitief werk te willen maken van de komst van Anass Salah-Eddine. Volgens transferjournalist Nicolò Schira is de club bezig om de koopoptie in zijn contract te lichten. De linksback wordt dit seizoen gehuurd van AS Roma.

De Eindhovenaren haalden Salah-Eddine aan het begin van het seizoen op huurbasis binnen, waarbij direct ook een optie tot koop werd vastgelegd. Inmiddels heeft de verdediger zich overtuigend laten zien onder trainer Peter Bosz waardoor een langer verblijf in Eindhoven een kwestie van tijd lijkt.

Salah-Eddine kwam tot nu toe tot 23 officiële wedstrijden voor PSV en wist daarin een goede indruk achter te laten. Volgens Schira wil de club dan ook doorpakken en de koopoptie van acht miljoen euro lichten. Wanneer dat gebeurt, ligt de oud-speler van Ajax en FC Twente naar verwachting vast tot medio 2030.

PSV heeft ook FC Twente-verdediger Mats Rots op de radar, net als Como en Ajax. De linksback speelt op dezelfde positie als Salah-Eddine en dus laat PSV mogelijk de international van Jong Oranje links liggen.