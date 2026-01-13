Het laatste Ajax Nieuws
'PSV gelinkt aan Zweeds wonderkind; andere topclubs ook genoemd'
Benjamin Brantlind juicht Foto: © BSR Agency
PSV heeft interesse in Benjamin Brantlind. Dat meldt Fabricio Romano. Het Zweedse talent van IFK Göteborg werd eerder nog gelinkt aan Ajax, maar kan rekenen op interesse van vele clubs.
Brantlind speelt bij Göteborg waar hij nu al aan het doorbreken is. In de laatste twee competitieduels van het jaar was hij basisspeler, terwijl hij één keer scoorde en ook eenmaal aangever was. Göteborg hoopt zijn contract te verlengen, dat spoedig afloopt.
Het is niet duidelijk hoe ver PSV wil gaan. Ook Club Brugge is geïnteresseerd, terwijl andere clubs niet bij naam genoemd worden. Eind oktober werd nog melding gedaan van het feit dat Ajax scouts naar Zweden had gestuurd. Of Ajax nog geïnteresseerd is, is onduidelijk.
Laatste nieuws
Namen van mogelijke Ajax-trainers genoemd: "Vriend van Cruijff"
Ajacied wordt compleet afgemaakt door supporters: "Vuile egoïst"
'Sven van Beek kijkt naar Ajax': "Wist dat ze niet zouden komen"
'PSV gelinkt aan Zweeds wonderkind; andere topclubs ook genoemd'
Ruud Gullit baalt: "Bij Ajax deed hij het goed, maar daarna..."
"Dan was hij niet de nieuwe technisch directeur van Ajax geweest"
Van Basten bekritiseert Ajacied: "Aan de bal is hij héél slecht"
René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"
Mossou genegeerd door voormalig Ajacied: "Hij liep straal door"
'Wout Weghorst transfervrij weg bij Ajax': "Kans is groot dat..."
Meer nieuws
Hendriks beleefde avontuur met oud-Ajacied: "Had blauwe ballen"
Noa Vahle maakt zich zorgen om Ibrahimovic: "Dat hoop ik wel"
'KNVB krijgt sneer na Telstar - Ajax': "Voor wie doet je het?"
Grim 'slaapverwekkend': "Kunnen we daar iets voor verzinnen?"
Van Basten spot rode kaart-overtreding Telstar-Ajax: "Bullshit"
'Ajax scout bij Go Ahead': "Niet gek als hij op lijstje staat"
Cedric Hatenboer weet zijn schorsing na rode kaart tegen Ajax
Mike Verweij over Ajacied: "Valentijn vindt hem helemaal niks"
Oud-Ajacied verlengt zijn contract in Engeland tot en met 2030
'Hartman lijkt na afketsen Ajax-transfer op weg naar Turkije'
Ouder nieuws
Bert Konterman tipt Ajax, Feyenoord en PSV: "Gecharmeerd van hem"
Bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax is gratis live te zien bij ESPN
Jong Ajax wint eindelijk weer eens en verlaat de laatste plek
Telstar looft Ajacied: "Wisten niet wat we met hem aan moesten"
'Cruijff en Ajax zien drie Spaanse opties als nieuwe trainer'
Verweij over Ajax-aanwinst: "Zij denken dat hij er dan kan staan"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - Go Ahead Eagles
Italiaanse media en supporters eensgezind na Lazio-debuut Taylor
Twee Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege op Telstar
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Video’s
René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"
Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"
Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"
Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"
Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"
Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"
Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club
0 reacties