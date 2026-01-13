'PSV gelinkt aan Zweeds wonderkind; andere topclubs ook genoemd'

PSV heeft interesse in Benjamin Brantlind. Dat meldt Fabricio Romano. Het Zweedse talent van IFK Göteborg werd eerder nog gelinkt aan Ajax, maar kan rekenen op interesse van vele clubs.

Brantlind speelt bij Göteborg waar hij nu al aan het doorbreken is. In de laatste twee competitieduels van het jaar was hij basisspeler, terwijl hij één keer scoorde en ook eenmaal aangever was. Göteborg hoopt zijn contract te verlengen, dat spoedig afloopt.

Het is niet duidelijk hoe ver PSV wil gaan. Ook Club Brugge is geïnteresseerd, terwijl andere clubs niet bij naam genoemd worden. Eind oktober werd nog melding gedaan van het feit dat Ajax scouts naar Zweden had gestuurd. Of Ajax nog geïnteresseerd is, is onduidelijk.