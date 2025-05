PSV gelooft nog altijd in de titel: "Het is nog steeds mogelijk"

Earnest Stewart gelooft er nog altijd in dat PSV dit seizoen kampioen kan worden. De Eindhovense club heeft met nog maar drie wedstrijden te gaan vier punten achterstand op koploper Ajax.

Technisch directeur Stewart was zondag te gast bij Studio Voetbal. Daar kreeg de oud-voetballer de vraag of PSV dit seizoen nog kampioen kan worden. "Ja, dat is nog steeds mogelijk. Het zou een beetje raar zijn als je elke dag naar de club gaat, en denkt dat het niet kan", aldus PSV-directeur Earnest Stewart.

Stewart is niet de enige die nog gelooft in een landstitel voor PSV. Studio Voetbal vroeg ook de kijkers om hun mening. Van alle stemmers denkt 34 procent dat PSV nog de landstitel binnen gaat halen.