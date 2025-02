PSV gewaarschuwd voor oud-aanvaller van Ajax: "Een groot talent"

PSV neemt het dinsdag in de Champions League in Turijn op tegen Juventus. Edwin van der Sar was keeper bij De Oude Dame en heeft in de Italiaanse krant vooruitgeblikt op het tweeluik tussen Juventus en PSV.

"Dit keer gaat het om een dubbele ontmoeting, maar ik denk dat Juventus nog steeds de favoriet is. Laten we zeggen zestig procent voor Juve en veertig procent voor PSV", zegt Van der Sar tegen Gazzetta dello Sport, die lovend is over een aantal PSV'ers. "Dat zijn de aanvallers. Bakayoko, Lang en Perisic zorgen voor gevaar als ze vanaf de flanken naar binnen snijden en De Jong is een spits die weet hoe hij doelpunten moet maken."

Van der Sar ziet ook een aantal favorieten bij Juventus. "Ik ken Koop (Teun Koopmeiners, red.) al vanaf zijn tijd bij AZ. We hebben hem gescout voor Ajax, maar hadden geen plek meer op het middenveld. Het is een cruciale speler voor het Nederlands elftal en ik weet zeker dat hij net zo belangrijk gaat zijn voor Juve. Hij moet de druk van zich af zien te spelen."

De échte favoriete Juve-speler van Van der Sar is Francisco Conceição. "Hij is mijn favoriete speler. Een groot talent met een topmentaliteit. Hij houdt zich nooit in en is vastberaden. Toen Francisco bij Ajax speelde, was ik er directeur. Het is een goede jongen. Ik ben blij voor hem en voor Juve, want het was een geweldige aankoop. Met zijn mix van bewegingen en dribbels kan hij beslissend zijn in de duels met PSV. Francisco heeft maar een paar bevliegingen nodig om het verschil te kunnen maken", aldus Edwin van der Sar.