Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
'PSV haalt Ajax in: financiële in Amsterdam voorsprong verdampt'

Arthur
bron: ESPN
Marc Overmars in zijn tijd bij Ajax
Marc Overmars in zijn tijd bij Ajax Foto: © Pro Shots

Bij Voetbalpraat van ESPN is veel waardering voor de manier waarop PSV de afgelopen jaren een flinke inhaalslag heeft gemaakt op financieel gebied. Maandag presenteerde de club haar jaarcijfers, waaruit blijkt dat de omzet met maar liefst twintig miljoen euro is gestegen, naar 170 miljoen euro. Daarmee doet de Eindhovenaren op dat vlak al lang niet meer onder voor Ajax.

"Ik las dat dus", begint presentator en commentator Vincent Schildkamp. "Het hele verschil ten opzichte van Ajax is gewoon weg. Dat is echt bizar als je kijkt waar ze een paar jaar geleden stonden." Hij verwijst hiermee naar eerdere opmerkingen dat Ajax het 'Bayern München van Nederland' zou worden.

Ook Algemeen Dagblad-verslaggever Sjoerd Mossou reageert op de financiële wederopstanding van PSV. "Dat Ajax die voorsprong zou verspelen en PSV dit bij zou halen, had niemand kunnen bedenken", zegt hij. "Als Ajax gewoon normaal was blijven doen na de dickpic van Marc Overmars, dan was dit nooit gebeurd."

Ondanks de stijgende cijfers zit Ajax nog steeds krap op de markt, al werd volgens ESPN-verslaggever Cristian Willaert afgelopen zomer ruim 50 miljoen euro bespaard. "Daar is 50 miljoen euro minder uitgegeven dan er binnen kwam." Mossou plaatst echter een kanttekening: "Ja, maar dan moet je niet beginnen met het halen van Oscar Gloukh die 15 miljoen euro kostte."

