PSV hard geraakt na duel met Ajax: "Klap is heel groot geweest"

Peter Bosz heeft de afgelopen periode geen moment gedacht om op te stappen. PSV gaf in een aantal maanden de koppositie volledig weg aan Ajax.

Vrijdag op de persconferentie werd Bosz gevraagd of hij overwogen heeft de handdoek in de ring te gooien. "Daar heb ik geen seconde aan gedacht. Ik zou het ook veel te gemakkelijk vinden vanuit mijn positie", citeert de Telegraaf de oefenmeester. "Ik ben als voetballer een vechter geweest. Ik gaf niet op. Dat doe ik als trainer ook niet."

De nederlaag tegen Ajax kwam wel keihard aan bij de selectie van PSV. "Ze kwamen niet op maar onder het nulpunt binnen, want die klap is heel groot geweest", geeft de oefenmeester toe. "De eerste dag heb ik ze even gelaten, maar ik heb wel verteld hoe ik het wilde doen deze week. Ik heb gezegd: ‘Morgen zijn jullie vrij.’ Op je vrije dag kan ik het ook nog begrijpen, dat je chagrijnig bent. Maar dat moet weg zijn op het moment dat jullie woensdag weer binnenkomen."