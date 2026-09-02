'PSV heeft beet en haalt voormalig Ajax-talent naar Eindhoven'
PSV gaat zich versterken met Lyfe Oldenstam. De 19-jarige vleugelverdediger komt over van het Italiaanse Como en speelde eerder in de jeugdopleiding van Ajax.
Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maakt melding van de aanstaande transfer van Oldenstam. "PSV haalt vandaag nog een speler: Lyfe Oldenstam. Rechtsback van 19. Komt over van Como. Oud-Ajacied", schrijft hij op X, het voormalige Twitter.
Oldenstam begon in de jeugd van PEC, waar hij medio 2020 vertrok. Ajax nam hem over en hij zou vijf jaar lang het Amsterdamse shirt dragen. Medio 2025 klopte Como 1907 aan voor de vleugelverdediger, die zijn koffers pakte en naar Italië vertrok. Een jaar later keert hij dus terug naar Nederland en gaat hij aan de slag bij PSV.
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