PSV heeft bizar probleem voor Ajax-thuis: "Actieve tuberculose"

Bij één van de spelers van het eerste elftal van PSV, dat zondag in Eindhoven tegen Ajax speelt, is actieve tuberculose vastgesteld. De kans op verdere besmettingen is klein, maar desondanks wordt de situatie nauwlettend gemonitord volgens de standaard protocollen van de GGD.

PSV maakt de vaststelling zelf wereldkundig via de eigen kanalen. Er is melding gemaakt bij de GGD Brabant-Zuidoost. De behandelend longarts, de medische staf van PSV en de GGD hebben direct alle noodzakelijke maatregelen getroffen, waaronder een bron- en contactenonderzoek. De betrokkenen zijn geïnformeerd. De speler in kwestie maakt het naar omstandigheden goed.

"PSV ondersteunt de speler in zijn herstel en vraagt om de privacy van de spelers te respecteren", schrijft de club. "Wanneer er relevante updates zijn, zullen we deze delen via onze officiële kanalen. Op verzoeken anderszins gaat de club momenteel niet in. In het kader van de AVG-wetgeving is PSV niet gerechtigd specifieker in te gaan op de identiteit van het betrokken selectielid."

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en meestal de longen van de persoon treft. "Het risico op besmetting voor mensen in de omgeving van de patiënt is beperkt", wordt longarts Pascal Wielders geciteerd door PSV. "In de buitenlucht is er sowieso geen besmettingsgevaar", aldus Wielders. De topper tussen PSV en Ajax begint zondagmiddag om 14:30 uur in het Philips Stadion. De club uit Amsterdam heeft op dit moment een voorsprong van zes punten ten opzichte van de nummer twee.