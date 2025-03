PSV heeft sterkhouders terug tegen Ajax: "Hij zou kunnen spelen"

PSV kan zondag tegen Ajax weer beschikken over Malik Tillman. Dat onthulde Peter Bosz vrijdagmiddag op de persconferentie richting de topper in Eindhoven.

Bosz heeft op Ricardo Pepi en Lucas Perez iedereen terug uit de ziekenboeg. Dat betekent dat Jerdy Schouten, Mauro Junior en Tillman terug zijn van een blessure. "Het gaat goed, hij heeft tegen FC Den Bosch (oefenwedstrijd red.) 45 minuten gespeeld. Hij heeft geen last meer. Hij zou kunnen spelen", vertelde Bosz over de Amerikaan, die er sinds januari uitlag.

Of de 22-jarige aanvallende middenvelder ook gelijk minuten gaat maken tegen Ajax, wilde Bosz niet kwijt. "Dat gaan jullie vanzelf zien, het zou zomaar kunnen", aldus de oefenmeester, die de verwachtingen temperde. "We kunnen, net als bij Dest, niet verwachten dat ze weer dat hoge niveau van eerder aantikken, maar we zijn blij dat hij erbij is."