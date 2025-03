"PSV heeft vaak spelers gehaald waar ik helemaal niet achterstond"

Hans van der Zee was zes jaar lang actief als scout bij PSV, maar stond ook langdurig onder contract bij Ajax. Bij beide clubs maakte hij de nodige situaties mee, maar hij weet als geen ander hoe het werkt in de voetballerij.

"Je bent maar een adviseur als scout, meer niet", begint Van der Zee in Tekengeld van ESPN. "Er zijn vaak genoeg spelers binnengekomen bij PSV en Ajax waar ik helemaal niet achterstond, maar daar hoorde je mij niet over klagen. Ik had mijn mening gegeven en als iemand als Marc Overmars mij dan passeerde, dan kon ik daar heel goed mee leven."

"Maar hij gaf me wel de mogelijkheid om mijn mening te geven", gaat de voormalig PSV-scout verder. "En als hij dan de andere kant opgaat: prima. Ik werd alleen wel boos als me niets gevraagd werd, maar er toch een speler werd aangetrokken. Iets wat Sven Mislintat aan de lopende band deed. Die overlegde niet."

"En nu worden er haast geen spelers meer aangetrokken. Ja, Wout Weghorst, maar dat is geen naam die vanuit de scouting komt. En Branco van den Boomen, maar die was transfervrij. Ajax heeft de laatste twee jaar geen verrassende aankopen gedaan", aldus Van der Zee.