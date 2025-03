PSV 'helpt' Ajax: "Als je het zo in de schoot geworpen krijgt.."

Door de nederlaag PSV bij Go Ahead Eagles kan Ajax zondag bij een overwinning op Almere City het gat vergroten naar maar liefst acht punten. Clubwatcher Lentin Goodijk en Matthijs Veger bespreken de titelstrijd in Voetbal International ZSM .

"Het is echt ongelofelijk", begint Loodijk. "Hier had niemand binnen of buiten Ajax meer op gerekend. PSV was anderhalf jaar lang onverslaanbaar en ongenaakbaar. Het is de grootste implosie van een ploeg in deze eeuw."

"Ajax sprokkelt de punten wel. Natuurlijk niet met een galavoorstelling iedere week. Maar als je het zo in de schoot geworpen krijgt", gaat Loodijk verder. "De rode loper wordt echt voor hun uitgerold. Dan zie je op zaterdagavond dat PSV het weer laat liggen. Het is natuurlijk heerlijke motivatie om het cadeautje zelf de volgende dag uit te mogen pakken."

"Het gevoel wat er aan het begin van het seizoen was is totaal omgedraaid", vindt ook Vegter. "Toen we het er een paar weken geleden over hadden stond Ajax in verliespunten nog bovenaan, maar had iedereen het gevoel dat PSV uiteindelijk wel kampioen zou worden. Nu kan Ajax op acht punten komen. Het is nu zo'n groot verschil."