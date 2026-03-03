PSV-iconen kraken Ajax: "Schande voor het Nederlandse voetbal"

Willy en René van de Kerkhof maken zich zorgen over het niveau van het Nederlandse voetbal. In hun podcast bij Omroep Brabant spraken ze hun verbazing uit over zowel het spel van PSV als dat van de andere topclubs in de Eredivisie.

PSV staat inmiddels zeventien punten voor op nummer twee Feyenoord. Volgens Willy zegt dat vooral iets over de rest van de competitie. "Een schande voor het Nederlandse voetbal. Nu PSV zeventien punten voorstaat, denken ze in het buitenland: wat is er in Nederland aan de hand?"

Achtervolgers lieten opnieuw punten liggen. NEC Nijmegen verloor thuis met 2-3 van Fortuna Sittard, Ajax speelde 0-0 bij PEC Zwolle en Feyenoord ging met 2-0 onderuit bij FC Twente. Daardoor liep PSV na de 1-3 zege op Heracles Almelo opnieuw uit. Willy was duidelijk in zijn oordeel over de traditionele concurrenten. "Als je Ajax en Feyenoord bezig ziet, dan vraag je je af waar je naar zit te kijken. Naar amateurs?", aldus Willy van de Kerkhof.