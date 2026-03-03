Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

PSV-iconen kraken Ajax: "Schande voor het Nederlandse voetbal"

Joram
bron: Omroep Brabant
Willy en Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion
Willy en Rene van de Kerkhof in het Philips Stadion Foto: © Pro Shots

Willy en René van de Kerkhof maken zich zorgen over het niveau van het Nederlandse voetbal. In hun podcast bij Omroep Brabant spraken ze hun verbazing uit over zowel het spel van PSV als dat van de andere topclubs in de Eredivisie.

PSV staat inmiddels zeventien punten voor op nummer twee Feyenoord. Volgens Willy zegt dat vooral iets over de rest van de competitie. "Een schande voor het Nederlandse voetbal. Nu PSV zeventien punten voorstaat, denken ze in het buitenland: wat is er in Nederland aan de hand?"

Achtervolgers lieten opnieuw punten liggen. NEC Nijmegen verloor thuis met 2-3 van Fortuna Sittard, Ajax speelde 0-0 bij PEC Zwolle en Feyenoord ging met 2-0 onderuit bij FC Twente. Daardoor liep PSV na de 1-3 zege op Heracles Almelo opnieuw uit. Willy was duidelijk in zijn oordeel over de traditionele concurrenten. "Als je Ajax en Feyenoord bezig ziet, dan vraag je je af waar je naar zit te kijken. Naar amateurs?", aldus Willy van de Kerkhof.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch: "Ik heb het bijna crimineel genoemd"

0
Johan Derksen

Johan Derksen bespreekt oud-Ajacied: "Kwam snuivend uit het toilet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws René van der Kerkhof Willy van der Kerkhof PSV
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties