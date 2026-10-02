PSV-icoon Nilis botste met oud-Ajax-trainer: "Dat nam ik hem kwalijk"
Luc Nilis groeide in Eindhoven natuurlijk uit tot een absoluut clubicoon van PSV, maar maakte ook mooie seizoenen mee als speler van Anderlecht. Bij de Belgische grootmacht speelde de stylist onder voormalig Ajax-trainer Aad de Mos.
"Ik heb met Aad een hele mooie periode gehad", vertelt Nilis in De Rood Wit Podcast. Toch kregen de twee het met elkaar aan de stok, want De Mos passeerde het icoon van PSV voor de Europa Cup II-finale met Anderlecht tegen Sampdoria. En dat terwijl Nilis tot aan de finale een vaste basisspeler was. "Hij maakte de keuze voor Milan Jankovic."
"Toen zei de bondscoach heel flauw: 'een speler die niet in een UEFA-cup finale speelt, kan ik niet meenemen naar het WK'. Toen viel ik af voor een Franstalige verdediger", en dat knaagde natuurlijk aan Nilis. "Dat nam ik Aad wel kwalijk. Ik had alles gespeeld, en pas anderhalf uur voor de aftrap hoor je ineens dat je niet speelt", aldus Nilis.
PSV-icoon Nilis botste met oud-Ajax-trainer: "Dat nam ik hem kwalijk"
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