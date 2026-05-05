2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'PSV in de markt voor rasechte Ajacied': "Die geluiden hoor ik"

Joram
bron: SoccerNews

PSV zou deze zomer kunnen uitkomen bij oud-Ajax-speler Joël Veltman als versterking voor de selectie. Dat vertelt transferjournalist Mounir Boualin in de podcast Transfermind. De 34-jarige verdediger beschikt bij Brighton & Hove Albion over een aflopend contract en is daardoor transfervrij.

"Ik sluit niet uit dat PSV later uit gaat komen bij een transfervrij iemand, die bekend is in de Eredivisie: Joël Veltman", zegt Boualin. "Dat vermoeden heb ik en die geluiden hoor ik ook wel langzaam."

De journalist wijst daarbij op de ervaring en veelzijdigheid van de verdediger. "Hij is transfervrij na dit seizoen en kent de Eredivisie. Hij is een ervaren jongen, iemand die er normaliter direct staat, en kan rechtsback en rechts centraal spelen. Hij is wel een rasechte Ajacied, maar daar hebben ze in Eindhoven wel meer van rondlopen."

Volgens Boualin is PSV niet de enige club met interesse. "Er zullen meerdere clubs naar hem gaan informeren waarschijnlijk. Ik sluit niet uit dat Ajax dat ook gaat doen. Ajax wilde hem vorig jaar al naar Amsterdam halen, maar toen lukte het niet. Nu wellicht wel."

