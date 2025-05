"PSV is veruit de beste ploeg, zijn ook tegen Ajax favoriet"

Door het recente puntenverlies van Ajax is PSV tot vier punten gekomen van de koploper. "PSV heeft gewoon veruit de beste selectie", oordeelt Janssen in Rondo van Ziggo Sport. "Beste spelers, meeste kwaliteit. Als het weer gaat lopen, dan gaan ze weer wedstrijden winnen met 4- of 5-0." Zondag staat de topper tussen Feyenoord en PSV op het programma. "Het zou zomaar een simpele overwinning voor PSV kunnen worden."

Janssen vindt PSV de favoriet in Rotterdam. "PSV is tegen iedereen favoriet, ook tegen Ajax", aldus de voormalig profvoetballer. Ajax won dit seizoen wel twee keer van PSV. "Maar dat had vooral met PSV te maken. Ze hebben in een periode gefaald. De rest van het seizoen zijn ze de beste in de competitie. De andere ploegen spelen mee. PSV is veruit de beste ploeg in de Eredivisie."