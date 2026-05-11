PSV kan Ajax veroordelen tot play-offs: "Boze tongen beweerden..."

PSV is al lang en breed uitgespeeld, maar speelt nog wel een rol in het slot van de Eredivisie. Een vrij grote rol zelfs, want als FC Twente aanstaande zondag wint in Eindhoven, dan gaan de Tukkers de voorrondes van de Champions League in. En dat zou tevens de kans vrij groot maken dat Ajax zelfs de play-offs voor deelname aan de Conference League in moet.

En dus klinken her en der geluiden dat PSV gas terug moet nemen tegen FC Twente. Het zou namelijk voor de Eindhovense club voordeliger zijn om Ajax uit de Champions League te houden. Journalist Cristian Willaert denkt echter niet dat het zo'n vaart zal lopen en denkt niet dat PSV de punten zomaar cadeau geeft aan FC Twente.

"Boze tongen hebben beweerd dat die laatste wedstrijd tussen PSV en FC Twente er weleens eentje zou kunnen zijn waarin PSV bewust gas terugneemt om Ajax een hak te zetten", begint Willaert bij ESPN. "Daarmee zou Twente dan naar de voorrondes gaan, vanuit de gedachte dat zij minder kans hebben om die te overleven, omdat ze bij de lotingen natuurlijk een andere Europese status hebben."