'PSV kan miljoenen verdienen met nederlaag tegen FC Twente'
FC Twente doet met nog twee wedstrijden te spelen volop mee in de strijd om de Europese tickets. Voor de Tukkers wachten echter nog wel een zware uitwedstrijd tegen PSV. Voor de landskampioen lijkt het echter gunstiger om in eigen te verliezen.
"Voor de mensen die rijk willen worden, dan zou ik inzetten op de laatste wedstrijd PSV - FC Twente", begint Rogier Jacobs bij de podcast De Derde Helft. "Zet daar maar in op FC Twente. PSV ruikt namelijk miljoenen."
"PSV krijgt extra miljoenen als er geen derde club de Champions League haalt", legt Jacobs uit. "Dus als ze een beetje slim zijn, verliezen ze de laatste wedstrijd. Ik denk dat FC Twente de minste kans heeft om die voorrondes door te komen en de Champions League te bereiken. En dat levert PSV gewoon miljoenen op."
Transferjournalist Mounir Boualin is te gast en ziet nog meer kansen voor PSV. "Als Ajax ook geen voorronde Champions League haalt, hebben ze helemaal geen kans meer op die Champions League-miljoenen. Dan vergroot PSV het financiële gat nog meer", aldus Boualin.
Jacobs heeft nog wel een advies voor Ajax, dat net als FC Twente 55 punten heeft. "Ik heb nu een tip voor Ajax. Als zij nu al die miljoenen inzetten op FC Twente de laatste wedstrijd...", besluit hij met een knipoog. De podcast De Derde Helft gaf eerder de aanzet voor de paspoortaffaire.
NEC, Ajax en FC Twente zijn in strijd verwikkeld voor het ticket voor de voorronde van de Champions League. NEC heeft één punt meer dan de twee achtervolgers. De Nijmegenaren spelen nog tegen FC Groningen (uit) en Go Ahead Eagles (thuis). Ajax treft FC Utrecht (thuis) en SC Heerenveen (uit). FC Twente speelt zondag thuis tegen Sparta Rotterdam en moet dus nog op bezoek bij PSV.
