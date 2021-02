Geschreven door Jessica Westdijk 09 feb 2021 om 16:02

Er ligt overal in Nederland een flinke laag sneeuw. Het zorgde er al voor dat diverse wedstrijden zijn afgelast, maar ook trainen wordt lastig.

Waar Ajax nog kan uitwijken naar de Johan Cruijff Arena, heeft PSV die mogelijkheid niet. De ploeg van Roger Schmidt heeft dus nauwelijks kunnen trainen in aanloop naar het duel met Ajax. “We hebben er het beste van gemaakt, maar we hebben niet kunnen trainen. Het was onmogelijk. We hebben op dit moment geen veld”, zo vertelde de trainer op de persconferentie voorafgaand aan het bekerduel.

“Het is niet de perfecte voorbereiding, maar we moeten accepteren dat het een speciale periode is. Ik denk desondanks dat we klaar zijn voor woensdag, want we speelden zaterdag een goede wedstrijd. We hebben veel zelfvertrouwen en het is een bekerwedstrijd. Ik hou van die competitie en het team liet dat ook zien. We zijn klaar voor een bekergevecht”, aldus de trainer. Het duel tussen Ajax en PSV begint woensdag om 20.00, een uurtje vroeger dan oorspronkelijk gepland was.