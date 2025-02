PSV-killer Nauber 'dankt' Ajax: "Ik kan wél een biertje drinken"

Afgelopen zondag pakte Go Ahead Eagles-verdediger Gerrit Nauber tweemaal geel tegen Ajax. Juist op woensdag revancheerde hij zich met Go Ahead Eagles door PSV te verslaan én te scoren.

"Het was heel vreemd tegen Ajax, maar dit was de perfecte dag voor iedereen", stelt Nauber in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik ben een van de weinigen die wél een biertje kan drinken op het behalen van de finale", zegt Nauber met een grote lach op het gezicht. Hij is namelijk geschorst in de Eredivisie-wedstrijd tegen PSV (weer) dit weekend en hoeft dus niet 'topfit' te zijn.

De 32-jarige verdediger uit zich nog één keer over het moment tegen Ajax. "Ik hield een heel vreemd gevoel over aan de wedstrijd tegen Ajax. Ik was ook niet in de mood om met iemand te praten. Voor mij was het best raar om twee kaarten te krijgen, laat ook maar zitten. Ik kan het nu niet veranderen. Dit was de perfecte dag voor iedereen."