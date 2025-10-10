AD Voetbalpodcast
Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax transfergeruchten en nieuws

PSV koos Yarek over Ajacied: "Dat bedrag wilde men niet neerleggen"

Stefan
Yarek Gasiorowski viert zijn goal tegen Ajax
Yarek Gasiorowski viert zijn goal tegen Ajax Foto: © BSR Agency

PSV wist al vrij vroeg in het vorige seizoen dat Olivier Boscagli zou gaan vertrekken. De Eindhovenaren trokken ter vervanging Yarek Gasiorowski aan, al werd de club tijdens de transferperiode gelinkt aan de nodige namen. Waaronder aan Ajacied Ko Itakura.

In de Duitse media hield men vol dat PSV in de markt zou zijn voor de Japanner, maar de Eindhovenaren besloten al vrij snel niet door te pakken voor Itakura. Ajax deed dit wel en legde de verdediger vast. "Dus kwam de 20-jarige Gasiorowski", schrijft transferjournalist Mounir Boualin van Soccernews

De transfersom, zijn leeftijd en het hoge salaris van Itakura deed PSV besluiten om voor Gasiorowski te gaan. Voor de Spaanse Pool werd een som van 10 miljoen euro betaald. "Een bedrag dat men voor Itakura niet neer wilde leggen", vervolgt Boualin. "Echter zat hier een gedachte achter: de Spanjaard heeft een lager salaris en de restwaarde ligt voor PSV hoger."

"In de toekomst kan men nog serieus gaan verdienen aan de verdediger. Er gaan al geluiden rond dat een Spaanse en Italiaanse topclub de mandekker met een schuin oog volgen. De verdediger tekende in Eindhoven tot en met de zomer van 2030", aldus de journalist.

