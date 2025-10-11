Kick-off
2025-10-09
PSV kreeg Christian Eriksen aangeboden: "Lieten deze optie gaan"

Stefan
Christian Eriksen
Christian Eriksen Foto: © Pro Shots

PSV kende een roerige zomer op de transfermarkt. De Eindhovenaren haalden de nodige versterkingen naar het Philips Stadion, maar besloten ook een aantal aangeboden spelers te laten lopen en daar zaten twee oud-Ajacieden bij.

Eén van de spelers waarop PSV niet toehapte is voormalig Ajacied Christian Eriksen. De Deens international werd aangeboden bij PSV, maar de Eindhovenaren besloten om hem te laten lopen. "Stewart en co lieten deze optie gaan", schrijft transferjournalist Mounir Boualin van Soccernews. "Mede om een signaal af te geven aan Joel van den Berg. In Eindhoven wil men in de toekomst inzetten op de middenvelder van Jong PSV."

Hakim Ziyech werd een mogelijkheid na de blessure van Ruben van Bommel, maar de Marokkaans international vertrok ook niet naar Eindhoven. "Peter Bosz zag voldoende kwaliteit in zijn huidige flankspelers. Ook krijgen talenten van De Herdgang de kans zich te bewijzen", aldus Boualin.

