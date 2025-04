PSV krijgt dreun in titelstrijd: "Rest van seizoen uitgeschakeld"

Peter Bosz heeft woensdagmiddag slecht nieuws gedeeld in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Twente. De trainer van PSV kan de rest van het seizoen geen beroep meer doen op Jerdy Schouten en mist de Oranje-international dus in de titelstrijd met Ajax.

"Schouten wordt morgen geopereerd aan zijn knie en is de rest van het seizoen uitgeschakeld", liet Bosz weten op de persconferentie. "We hebben besloten nu die ingreep te laten doen, zodat Jerdy fit aan het volgende seizoen kan beginnen."

Schouten stond weken langs de kant, maar kwam in de laatste competitiewedstrijd tegen Almere City FC weer in actie. Dat ging niet van harte. Of zijn rentree te vroeg was? "Soms lopen dingen zoals ze lopen, ook bij Jerdy", geeft Bosz aan. "Het heeft geen zin om met vingers te gaan wijzen. We hadden de hoop dat hij naar totale fitheid toe zou kunnen groeien. dat is niet gelukt. Daarom nu ingrijpen zodat hij fit en fris aan het nieuwe seizoen kan beginnen."

De middenvelder heeft blijkbaar nog teveel last, waardoor een ingreep noodzakelijk is. "Ik zie Jerdy ook trainen, want hij traint alles mee. Maar ik kan niet voelen wat hij voelt, en hij voelt een beperking en kan dan niet top presteren. Vandaan nu de keuze", aldus Bosz.