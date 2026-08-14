'PSV laat oog vallen op Deens toptalent en voormalig Ajax-target'
PSV heeft het oog laten vallen op een Deens toptalent. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen van Bødø/Glimt heeft zelfs al een voorstel van de Eindhovense landskampioen ontvangen.
Zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad te melden. Bro Hansen staat er bij tal van grote clubs in Europa goed op en ook PSV heeft hem dus in het vizier. De club zou nog geen akkoord hebben bereikt met de Noorse werkgever van Hansen, die een behoorlijk bedrag zouden verlangen. Bro Hansen moet diverse miljoenen kosten.
Niet alleen PSV zou echter inzetten op het Deense talent, want ook in Engeland zou op hem gejaagd worden. Tevens werd Ajax in een eerder stadium al aan hem gelinkt. Het contract van Bro Hansen loopt tot medio 2027, waardoor deze zomer hét moment lijkt voor Bødø/Glimt om hem te verkopen. Doet de club dat niet, dan mag de jonge spits vanaf komende januari met andere clubs praten over een contract.
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