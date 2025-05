PSV laat opgehangen kampioensvlaggen weer weghalen uit Eindhoven

Zaterdagochtend verschenen in Eindhoven banners met de tekst 'PSV kampioen' op onder andere Stratumseind en op de Emmasingel. PSV heeft direct aan de bel getrokken bij de gemeente en aangegeven dat deze uitingen ongepast en tegen de afspraken zijn.

Het bedrijf dat de aankleding van de Eindhovense binnenstad verzorgd heeft vervolgens de banners direct weer verwijderd, zo weet De Telegraaf te melden. PSV is niet blij met de ontstane situatie en de gemeente heeft uitleg gegeven. Er zouden namelijk twee soorten PSV-banners zijn. Een neutrale voor de dag van de public viewing en kampioensbanners voor na een eventueel kampioenschap.

Zondagmiddag neemt PSV het in Rotterdam op tegen Sparta en heeft de ploeg van Peter Bosz aan een overwinning genoeg voor de landstitel. Wint PSV niet op Het Kasteel, dan is het afhankelijk van het resultaat van Ajax. De Amsterdammers spelen tegelijkertijd in eigen huis tegen FC Twente.