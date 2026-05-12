PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"

Rik Engelbertink
bron: Omroep Brabant
Willy van de Kerkhof op De Herdgang Foto: © Orange Pictures

Willy en René van de Kerkhof hopen voor één keer dat PSV niet aan het langste eind trekt, tijdens het duel van de Eindhovenaren met FC Twente op zondag. De Tukkers behouden bij een overwinning de derde plek, waardoor Ajax mogelijk naar de play-offs om Europees voetbal moet. 

Willy en René denken dat veel PSV-fans ook niet zullen malen om een goaltje of twee van FC Twente. "En terecht", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "We hebben pas een FC Twente-sjaaltje gekregen, dus die doen we dan maar om."

Zijn broer Willy brengt wat nuance aan. "We zijn daar begonnen en groot geworden. Dus gunnen wij FC Twente de derde plaats van harte", legt hij uit. Voor René is de Ajax-haat vooral belangrijk. "Ik sprong gisteren nog een gat in de lucht toen ik op mijn telefoon zag dat het 1-2 stond bij Ajax. Ik riep: 'Yes!' Mijn vrouw vroeg wat er aan de hand was en ik zei dat Ajax achterstond. Toen zei ze dat ik niet zo raar moest doen maar ik vind dat gewoon leuk."

Willy vindt het echter ook zwaar om Ajax zo met zichzelf te zien strijden. "Het is wel leuk als Ajax play-off moet spelen, maar als je heel eerlijk bent dan moet je je toch afvragen: godverdomme, hoe kan het toch dat Ajax zover is afgezakt?"

"Ik hoop echt dat Jordi Cruijff het voor elkaar krijgt dat ze PSV weer meer tegenstand geven komend jaar." René heeft daar weinig vertrouwen in. "Normaal gesproken duurt het wel twee of drie jaar voor je weer een team hebt dat om de prijzen speelt."

