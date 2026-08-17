Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'PSV ligt voor op Ajax in transferstrijd om Lutsharel Geertruida'

Stefan
Lutsharel Geertruida namens Sunderland
Lutsharel Geertruida namens Sunderland Foto: © Pro Shots

PSV blijft inzetten op de komst van Lutsharel Geertruida. RB Leipzig wilde tot dusver echter alleen handelen bij een definitieve transfer, terwijl de Eindhovense landskampioen de centrale verdediger het liefst zou willen huren. Ook Ajax zou Geertruida volgen.

PSV hikte tegen de transfersom van Geertruida aan, maar er lijkt schot in de zaak te kunnen komen. De verdediger zou zelf ook graag verhuurd willen worden en volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV zondag nog weer een reminder naar de Duitse club gestuurd. Ondanks dat RB Leipzig nog niet om is, leeft er echter wel het idee dat de huurdeal rond kan komen.

"Zowel bij Geertruida als PSV leeft niettemin het idee dat de kans gewoon groot is dat hij naar PSV gaat", schrijft PSV-watcher Rik Elfrink. De journalist schetst echter ook dat er meerdere kapers op de kust kunnen zijn. Zo zou Ajax ook interesse hebben, al lijkt de kans klein dat de oud-Feyenoorder naar Amsterdam verkast.

"Een club uit de Premier League? In topvoetbal is niks onmogelijk, maar PSV lijkt op dit moment de beste papieren te hebben", aldus Elfrink. "Geertruida gaat er momenteel – volgens bronnen in de voetballerij – nog altijd van uit dat PSV zijn volgende bestemming wordt. Honderd procent zeker is dat alleen niet. Er moet een honderd procent deal tussen de clubs zijn. Die was er zondag nog niet."

Gerelateerd:
Ko Itakura

'Ko Itakura kan Ajax alweer verlaten na transfer van 10 miljoen'

0
Nicolò Zaniolo

'Udinese-aanvaller in Italiaanse media gelinkt aan Ajax'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ko Itakura kan Ajax alweer verlaten na transfer van 10 miljoen'

'Voormalig Ajax-doelwit maakt miljoenentransfer in Eredivisie'

'PSV ligt voor op Ajax in transferstrijd om Lutsharel Geertruida'

Bruggink bezorgd over Ajax na gelijkspel: "Daar schrik ik wel van"

Van Hanegem: "Heel de Eredivisie kan hem gebruiken, zeker Ajax"

Trenskow over goal tegen Ter Stegen: "Zo versla je een topkeeper"

Klaassen verbaast na puntenverlies: "Zo, ik weet het even niet"

Veldman looft SC Heerenveen: "Hebben Ajax bij vlagen gedomineerd"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws