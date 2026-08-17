'PSV ligt voor op Ajax in transferstrijd om Lutsharel Geertruida'
PSV blijft inzetten op de komst van Lutsharel Geertruida. RB Leipzig wilde tot dusver echter alleen handelen bij een definitieve transfer, terwijl de Eindhovense landskampioen de centrale verdediger het liefst zou willen huren. Ook Ajax zou Geertruida volgen.
PSV hikte tegen de transfersom van Geertruida aan, maar er lijkt schot in de zaak te kunnen komen. De verdediger zou zelf ook graag verhuurd willen worden en volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV zondag nog weer een reminder naar de Duitse club gestuurd. Ondanks dat RB Leipzig nog niet om is, leeft er echter wel het idee dat de huurdeal rond kan komen.
"Zowel bij Geertruida als PSV leeft niettemin het idee dat de kans gewoon groot is dat hij naar PSV gaat", schrijft PSV-watcher Rik Elfrink. De journalist schetst echter ook dat er meerdere kapers op de kust kunnen zijn. Zo zou Ajax ook interesse hebben, al lijkt de kans klein dat de oud-Feyenoorder naar Amsterdam verkast.
"Een club uit de Premier League? In topvoetbal is niks onmogelijk, maar PSV lijkt op dit moment de beste papieren te hebben", aldus Elfrink. "Geertruida gaat er momenteel – volgens bronnen in de voetballerij – nog altijd van uit dat PSV zijn volgende bestemming wordt. Honderd procent zeker is dat alleen niet. Er moet een honderd procent deal tussen de clubs zijn. Die was er zondag nog niet."
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