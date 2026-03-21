PSV mag slechts beperkt aantal supporters meenemen naar Amsterdam

De PSV-fans zorgden voor een heerlijke sfeer tegen Feyenoord

PSV neemt het in mei van dit kalenderjaar op tegen Ajax, maar hoeft niet te rekenen op de steun van een vol uitvak. Slechts 700 Eindhovense supporters zijn welkom in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena.

Zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Waar er normaliter 1.600 supporters passen in het uitvak van de Arena, daar zijn slechts 700 mensen welkom vanuit Eindhoven. De laatste topper tussen PSV en Ajax in Amsterdam werd nog gespeeld zonder uitfans. Destijds was er de vrees dat kwetsende spreekkoren de sfeer van de wedstrijd negatief zouden kunnen beïnvloeden. Wat er in het Philips Stadion gezongen wordt door de supporters van Ajax, dat maakt blijkbaar niets uit.

Op zaterdagavond 2 mei staat de wedstrijd tussen de twee clubs op het programma in Amsterdam. Om 20:00 uur zal er worden afgetrapt. Heel veel spanning lijkt er voor PSV niet meer op die wedstrijd te zitten, want normaliter is de ploeg van Peter Bosz dan al wel kampioen van Nederland. Dat kan zelfs komende zondag al gebeuren bij winst op Telstar, maar dan moet Feyenoord wel verliezen. Tegen Ajax.

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-fans met vlaggen

Wint Ajax van Feyenoord in De Kuip? BetMGM heeft geweldige odds

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen blikt terug: "Voelde meteen dat het iets scherps was"

0
Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

0
Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

0
Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

0
René Wagelaar

Wagelaar en Verbeek bekritiseren Ajax-trainer: "Heel eng gedrag"

0
Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

0
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

0
Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

0
