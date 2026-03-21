PSV mag slechts beperkt aantal supporters meenemen naar Amsterdam

PSV neemt het in mei van dit kalenderjaar op tegen Ajax, maar hoeft niet te rekenen op de steun van een vol uitvak. Slechts 700 Eindhovense supporters zijn welkom in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena.

Zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Waar er normaliter 1.600 supporters passen in het uitvak van de Arena, daar zijn slechts 700 mensen welkom vanuit Eindhoven. De laatste topper tussen PSV en Ajax in Amsterdam werd nog gespeeld zonder uitfans. Destijds was er de vrees dat kwetsende spreekkoren de sfeer van de wedstrijd negatief zouden kunnen beïnvloeden. Wat er in het Philips Stadion gezongen wordt door de supporters van Ajax, dat maakt blijkbaar niets uit.

Op zaterdagavond 2 mei staat de wedstrijd tussen de twee clubs op het programma in Amsterdam. Om 20:00 uur zal er worden afgetrapt. Heel veel spanning lijkt er voor PSV niet meer op die wedstrijd te zitten, want normaliter is de ploeg van Peter Bosz dan al wel kampioen van Nederland. Dat kan zelfs komende zondag al gebeuren bij winst op Telstar, maar dan moet Feyenoord wel verliezen. Tegen Ajax.